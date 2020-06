AVVISO PUBBLICO PER LA DEMOLIZIONE PARZIALE DEL TETTO DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI TERAMO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA avente ad OGGETTO:

Lavori di “PARZIALE DEMOLIZIONE EDIFICI E COSTRUZIONE TETTO EDIFICIO A DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI TERAMO”



I lavori consistono nella parziale demolizione da eseguire nell’ambito del progetto di Rigenerazione e tutela del complesso di viale Crucioli per destinarlo alla Nuova Residenza Universitaria di Teramo e costruzione del tetto dell’edificio fronte strada.



L’appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.



Il complesso è composto da quattro edifici, di cui due principali, ossia l’edificio A e l’edificio B.

Le categorie delle lavorazioni previste nell'appalto sono:

Categoria OS23 (DEMOLIZIONE DI OPERE)

Categoria OG2 (RIFACIMENTO DEL TETTO)



L’importo complessivo di gara è di 462.648,79 euro e la durata dei lavori è fissata in 90 giorni.



Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno pervenire in forma TELEMATICA per mezzo della piattaforma attivata sul sito www.asmecomm.it, dove i concorrenti dovranno registrarsi e fare richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti per poter partecipare alla gara.



Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.



Saranno ammessi a partecipare alla gara i primi 30 iscritti.