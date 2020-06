VENTISETTE DITTE ESTERNE PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI DELLE STRADE PROVINCIALI

Con un impegno di spesa di 259 mila euro sono state incaricate 27 ditte esterne per la pulizia e il taglio della vegetazione degli argini delle strade provinciali. I lavori di sfalcio sono iniziati questa mattina nella zona del quarto nucleo stradale Atri-Roseto e nei prossimi giorni partiranno praticamente in contemporanea negli altri tre nuclei: Isola-Bisenti; Gran Sasso-Laga; Val Vibrata-Val Tordino. Oltre alle ditte esterne sono impegnate anche le squadre dell'ente che intervengono per le esigenze contingenti e in base alle richieste dei territori.