CAMBIO AL VERTICE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GIULIANOVA, VA VIA BERNETTI ARRIVA DANIELA SUTERA

Cambio al vertice della capitaneria di porto di Giulianova. È in arrivo il nuovo comandante con il tenente di vascello Daniela Sutera attualmente in servizio presso la capitaneria di porto di La Spezia dove ricopre l'incarico di responsabile delle sezioni "gente di mare e pesca". Si tratta della seconda donna, dopo Clarissa Torturo, che assume il comando della capitaneria di porto di Giulianova. Sutera prima di La Spezia è stata impegnata a Civitavecchia e Livorno. Va a Roma invece Claudio Bernetti in avanzamento al grado superiore di capitano di corvetta e andrà all'ufficio stampa della guardia costiera dove ha già lavorato prima di approdare a Giulianova.