VIDEO / AL VIA IL SONDAGGIO SU COME RIQUALIFICARE LE ZONE VICINO AL TEATRO ROMANO MENTRE SI ASPETTA LA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI

Un sondaggio ai cittadini per decidere cosa fare attorno al teatro romano e come ripensare anche la viabilità. Lo lanciano l'associazione Demos e i comitati di quartiere. Raiola ricorda la questione del teatro romano ad oggi: «pochi ancora i soldi a disposizione per la riqualificazione mentre si aspetta l'esproprio o la demolizione dei fabbricati. Vogliamo capire come ridare vita a questo teatro e vogliamo che a dirlo siano i cittadini di Teramo».

ASCOLTA QUI MICHELE RAIOLA