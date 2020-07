FOTO/ LA BENEDIZIONE DEI VEICOLI DELL'ACI IN APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI PER LA MADONNA DELLE GRAZIE

La fase post emergenza Covid 19 non frena l’entusiasmo per un appuntamento sempre atteso e particolarmente sentito dai teramani: quello della solenne benedizione dei veicoli militari e civili che l’Aci organizza ogni anno il 1°luglio in apertura dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. La manifestazione infatti, tenendosi nel piazzale antistante al santuario è perfettamente compatibile con le esigenze di distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria tuttavia, anche a titolo precauzionale, è stato disposto che gli equipaggi restino nell’abitacolo della propria vettura durante la benedizione per evitare assembramenti e consentire una fruizione della cerimonia in sicurezza.

Anche quest’anno, è stato Sua Eccellenza monsignor Leuzzi a onorare quello che a tutti gli effetti è uno dei momenti più suggestivi dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, compatrona della città di Teramo.

La cerimonia è partita con l’arrivo nel piazzale dei veicoli appartenenti a tutti i comandi provinciali delle varie Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso. A seguire il momento religioso.