SABATO SI INAUGURA AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE IL "SENTIERO DEI DUE SANTI"

Nel 2020 ricorrono due importanti anniversari: cento anni fa, nel mese di maggio, accaddero due eventi che avrebbero avuto una risonanza mondiale. Il 13 maggio 1920, nella basilica di San Pietro in Roma, papa Benedetto XV proclamava solennemente santo Gabriele dell’Addolorata, il santo protettore dei giovani. Qualche giorno dopo, il 18 maggio, in Polonia, nasceva Karol Wojtyla che poi sarebbe diventato papa San Giovanni Paolo II, che il 30 giugno 1985 avrebbe compiuto una storica visita al santuario di san Gabriele e che ha sempre avuto un rapporto eccezionale con i giovani.

Per celebrare questi due importanti santi il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, ha voluto realizzare un sentiero tra le montagne tanto amate e frequentate da papa Giovanni Paolo II. Il cammino parte dal Santuario di San Gabriele e arriva al primo santuario al mondo dedicato a San Giovanni Paolo II, nel piccolo borgo di San Pietro della Jenca (AQ). Dopo aver attraversato alcuni paesi ai piedi del Gran Sasso, il sentiero scavalca la più alta montagna appenninica (si arriva a una quota massima di 1.924 metri di altitudine, a Vado di Corno, valico già frequentato in epoca preromana), per poi ridiscendere verso Assergi e arrivare al santuario di San Pietro della Jenca. Il percorso, lungo 39 chilometri, prevede una durata di circa 14 ore di cammino e attraversa un territorio ricchissimo di valori naturalistici e emergenze storiche e religiose di grande valore, con panorami tra i più belli della catena appenninica.

Il sentiero sarà inaugurato al santuario di San Gabriele sabato 4 luglio, alle ore 19.

All’inaugurazione saranno presenti il presidente del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, l’avvocato Tommaso Navarra, il vescovo di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi, il rettore del santuario, padre Dario Di Giosia e altre personalità. Il programma prevede una santa messa alle ore 19, celebrata dal vescovo Leuzzi, e quindi l’inaugurazione del sentiero dei due santi, che inizia proprio davanti al nuovo santuario.

Raduno degli alpini e del movimento laicale passionista

* Domenica 5 luglio si terrà il 28° raduno degli alpini abruzzesi. Il raduno che si sarebbe dovuto celebrare il 7 e 8 marzo scorsi, consisterà semplicemente, alle ore 12, in una celebrazione di una messa in ricordo dei caduti di Selenyj-Jar (Russia).

* Domenica 5 luglio un centinaio di aderenti al movimento laicale “Amici di Gesù crocifisso” si incontreranno al santuario per l’annuale festa della Famiglia passionista, provenienti da Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo.

Il movimento di spiritualità, fondato 30 anni fa dal passionista padre Alberto Pierangioli, associa in tutta Italia (ma ci sono anche alcuni gruppi all’estero) migliaia di laici che vogliono vivere da vicino la spiritualità dell’istituto dei passionisti, fondato nel 1720 da San Paolo della Croce (Ovada, AL 1694-Roma 1775) e a cui appartenne anche San Gabriele.

Il raduno, che prevede momenti di catechesi, preghiera e testimonianze, inizierà alle ore 9 e si concluderà nel primo pomeriggio.