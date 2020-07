VIDEO / MANCANZA DI AULE "ATAVICA" NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA, D'ALBERTO CHIEDE SPAZI ALL'UNI.TE

Trasporto e aule carenti sono alcuni dei temi affrontati oggi in sala polifunzionale a Teramo durante una conferenza di servizio con sindaci e dirigenti scolastici in vista della riapertura delle scuole. Ha partecipato anche il Sindaco di Teramo che ha annunciato di aver chiesto aule all'Università in vista della riapertura delle scuole il 14 settembre.

ASCOLTA MARIA CRISITINA DE NICOLA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE