DOMANI A SANT'ANTONIO I FUNERALI DI DON PAOLO DI MATTIA, IN CHIESA MASSIMO 90 PERSONE

Domani mattina, domenica 5 luglio, alle ore 10:30 la salma di don Paolo Di Mattia verrà traslata dalla casa di riposo City Residence nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio dove sarà allestita la camera ardente e poi nel pomeriggio, alle 15:30, nella stessa chiesa ci sarà il funerale, presieduto dal nostro vescovo Lorenzo. Lo rende noto la Diocesi di Teramo-Atri.

Per motivi di spazi e per le regole di distanziamento sociale legate al Covid-19 nella chiesa potranno essere presenti solo 90 persone. Pertanto si raccomanda ai preti caldamente di segnalare la propria presenza al funerale entro questa sera a don Antonio Ginaldi, oppure di passare domani anticipatamente per una preghiera e una benedizione, così da lasciare spazio in chiesa ai congiunti e ai parrocchiani.