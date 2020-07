I.MA.TEX S.R.L., AZIENDA STORICA DI NERETO RISCHIA LA LIQUIDAZIONE

La I.Ma.Tex S.r.l., storica azienda tessile vibratiana sembra essere sempre più vicina alla liquidazione. Dal 2012 al 2017 aveva conseguito importanti risultati grazie a nuove strategie di internazionalizzazione ma, dal 2018 in poi, a seguito delle dimissioni dell'ex Amministratore Delegato, il Dott. Fabrizio Annunzi, l'azienda manifatturiera è stata oggetto di una grave e preoccupante decrescita. Lo rende noto il Comitato lavoratori I.MA.TEX S.r.l.

“Hanno fatto di tutto per costringere l'ex AD Fabrizio Annunzi a dimettersi e quando gli altri soci sono tornati ad amministrare è iniziata la crisi: un disastro. Ci hanno impedito di informare i sindacati e probabilmente ora è troppo tardi” - Queste le parole di uno dei lavoratori.

In soli 2 anni, dal 2017 al 2019 il fatturato è passato da 4MLN di € a 3MLN di €, con una perdita del 25% e nell'anno in corso i risultati sono ancor più disastrosi; il reparto produttivo è fermo da diversi mesi e i lavoratori sono in cassa integrazione con il rischio, sempre più concreto, di perdere il posto di lavoro.

“Abbiamo sollecitato il nuovo organo amministrativo ma sembra esserci uno stallo. Non è stata adottata nessuna misura per contrastare le perdite e nessuna risposta per noi lavoratori” - Conclude un altro dipendente del reparto di produzione.

I lavoratori pre-annunciano battaglia e accusano gli amministratori di immobilismo evidenziando il tentativo di alcuni soci (gli stessi che avrebbero costretto l'ex AD Fabrizio Annunzi alle dimissioni) di voler indurre l'azienda in liquidazione per acquisirne il totale controllo.