FAMIGLIE TERAMANE SUL CAMMINO DI SANTIAGO, 800 KM TRA FEDE E NATURA

Cammino medievale di Santiago de Compostela, circa 800 km dai Pirenei francesi fino alla costa nord-atlantica spagnola, non perde il suo fascino dopo secoli, e continua ad attrarre grandi e piccini. Dal 2 luglio, all’apertura della frontiera spagnola, una piccola rappresentanza del Popolo della Famiglia di Teramo ha incominciato a camminare a piedi verso Santiago, tra boschi, ponti medievali, strade sterrate, e le infinite pianure delle mesetas spagnole. 25 km. al giorno, e alla sera benedizione e Messa del Pellegrino prima di cena, secondo la tradizione dei tanti conventi, abbazie, e alberghi municipali che accolgono i pellegrini, molto spesso a offerta libera. Un vero “viaggio della vita” che tanti compiono per ragioni religioso-spirituali, ma non solo: alcuni partono per una vacanza trekking in luoghi meravigliosi, altri per sfidare se stessi in percorsi estremamente impervi e irti di difficoltà.