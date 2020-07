VIDEO / BLITZ DELLA POLIZIA LOCALE NELLE SPIAGGE LIBERE DI TORTORETO



Blitz questa mattina della polizia locale del Comune di Tortoreto nell'aree riservate alle spiagge libere. Lo scopo non era il distanziamento in quanto ci sono le strutture già predisposte ma "caricare" e portare via ombrelloni e sdraio lasciati tutta la notte ad occupare spazi non consentiti. Ombrelloni e sdraio sono stati ammucchiati e poi portati via. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

GUARDA IL VIDEO