LAVORI ALLA ROTONDA DI CARTECCHIO, LINEE STAUR DIROTTATE SENZA AVVISARE GLI UTENTI

Spett.le Redazione,

nella giornata di ieri, a causa di lavori che si sono svolti - a quanto pare - nei pressi della rotonda di Cartecchio, gli itinerari delle linee n. 1 e 1 barrato della Staur sono stati modificati senza che l'Amministrazione Comunale abbia sentito il benché minimo dovere di avvertire gli utenti delle variazioni di percorso, che hanno praticamente tagliato fuori dal servizio chi attendeva il \"tram\" in V.le Crispi per recarsi nel centro storico o alla Cona. Le due linee sono state dirottate sullo \"stradone\" e in Via Fonte Regina, al termine della quale hanno ripreso il normale percorso (Ponte San Ferdinando , Circonvallazione Ragusa ecc.). Ma è mai possibile lasciare gli utenti alle fermate come belle statuine, senza alcuna informazione? Non so, poi, a che ora sia stato ripristinato il loro normale percorso. Comportamenti simili non sono, peraltro, una novità: avvengono, ad esempio, sistematicamente, quando la linea n. 2 - per i più svariati motivi - non viene fatta transitare per il centro storico. Insomma, il messaggio che sembra provenire dal palazzo comunale è il seguente: \"Cari 'sudditi', attaccatevi al tram\"!

Cordiali saluti.

Domenico Crocetti