TRASPORTO URBANO, VERNA E IL SINDACO INCONTRANO LA BALTOUR: «C'E' UN PROBLEMA REGIONALE»

Per quanto riguarda il trasporto urbano, è stata fatta una valutazione della situazione assieme al gestore del servizio, anche nella prospettiva che si sta delineando per quanto riguarda le gare di affidamento, di competenza regionale, per le quali ancora non c’è alcuna certezza, causando il passaggio dello stesso di proroga in proroga. Si è tornati a sottolineare congiuntamente la gravità della situazione che sta vivendo il nostro territorio, che a fronte dei contributi elargiti agli altri capoluoghi è ancora in uno stato di sottovalutazione, soprattutto in riferimento a parametri di comparazione. Questo anche in considerazione del fatto che i cittadini terremotati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, sono stati dislocati nelle aree periferiche, di fatto modificando la densità della popolazione , situazione che deve a questo punto essere necessariamente tenuta in conto. D’Alberto e Verna su questo stato di cose, hanno avuto poche settimane fa una interlocuzione con il sottosegretario regionale D’Annuntiis rappresentando la questione e ancora si attende una risposta.