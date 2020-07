CHIUSURA NOTTURNA SU A 14: ATRI-PINETO

Nella notte tra il 7 e l'8 luglio sulla A14 Bologna-Pescara, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. previsti in orario notturno, a ridotta

circolazione di veicoli, dalle 23:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri

Pineto e Pescara nord, verso Pescara/Bari. Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio "Torre Cerrano ovest" situata all'interno del tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione

