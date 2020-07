VIDEO -FOTO / A GENNAIO 2024 TERAMO AVRA' LA CASA DELLO STUDENTE, MANCANO 800 MILA EURO PER IL CENTRO SPORTIVO

Presentato il progetto esecutivo della casa dello studente, il 16 luglio ci saranno i sorteggi delle ditte e poi si avvierà il cantiere, per gennaio ci sarà l'avvio di procedura di gara europea. Poi 24 mesi di cantiere, a gennaio 2024 si prevede l'accesso. Magre le risorse economiche, mancano 800 mila euro per il centro sportivo che l' Adsu Teramo chiede alla Regione. C'è l'impegno del presidente Marsilio che oggi a Teramo, presente in conferenza stampa con i verticiu dell'Adsu si è detto orgoglioso dei risultati ottenuti dall'Adsu.

ASCOLTA QUI SORGI

ASCOLTA QUI MARSILIO