CENTRATO NEL TERAMANO UN 5 AL SUPERENALOTTO

Colpo sfiorato in Abruzzo con il SuperEnalotto, con il “5” centrato ad Alba Adriatica nel concorso di giovedì. Al fortunato giocatore, riporta Agipronews, vanno 48mila 657,43 euro grazie alla schedina convalidata nella tabaccheria Toscani di via Abruzzi 15. La caccia al Jackpot ripartirà invece domani, quando verranno messi in palio 12,6 milioni di euro.

L’ultimo “6” è stato centrato martedì scorso, con 59,4 milioni finiti a Sassari, mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.