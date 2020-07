FOTOGRAFATA MENTRE VA DI CORPO ALL’APERTO IN PIAZZALE SAN FRANCESCO

Foto scattata da un operatore della TeAm, Quintino Di Giorgio, in piazzale San Francesco, in un'area spesso utilizzata come bagno all'aperto, soprattutto da immigrati. Va ricordato che nell'autostazione esiste un bagno pubblico, anche se è spesso in condizioni indecenti.