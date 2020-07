A 14/ CHIUDE PER 12 NOTTI IL VIADOTTO CERRANO, SARA' IL CAOS

Chiude per 12 notti il viadotto Cerrano sull’A14 e torna l’incubo sulla Statale 16.A partire dalla prossima settimana: verso Ancona-Bologna nelle tre notti consecutive di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 luglio, dalle 22 alle 6; nelle tre notti consecutive da lunedì 20 a mercoledì 22 luglio, con identici orari. Per tutte le sei notti ovviamente sarà chiusa l'area di servizio "Torre Cerrano est”. In direzione Pescara-Bari nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio e, infine, dalle 22 alle 6 da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto, con chiusura dell’area di servizio "Torre Cerrano ovest". Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Nord, per proseguire sulla Statale 16 adriatica, con rientro sull'A14, alla stazione di Atri-Pineto (e viceversa). Auto e Tir dovranno quindi attraversare Silvi Marina. E non saranno contenti i vacanzieri.