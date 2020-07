ALBA ADRIATICA/ ECCO LA STAGIONE ESTIVA PER I PIU' PICCOLI

Al via la stagione estiva ad Alba Adriatica con la programmazione rivolta in particolar modo ai bambini. «Dovremo rinunciare certamente ai grandi numeri, alle platee piene ma sarà bello ripartire insieme...fisicamente distanti... ma uniti dallo stesso amore per la cultura, lo spettacolo e il divertimento e per la nostra Città”.Si è pensato ad una rassegna di cinema dedicata ai bimbi ed alle famiglie e a due appuntamenti con il magico mondo del circo. La scelta di organizzare la maggior parte del cartellone nella Bambinopoli è stata dettata dalla volontà di promuovere eventi nella massima sicurezza, in uno spazio delimitato e protetto, mal tempo stesso gradevole e ricco di fascino. Le iniziative per i più piccoli saranno tutte ad ingresso gratuito e a numero limitato.Per partecipare sarà obbligatoria laprenotazione. I congiunti potranno sedere vicini, ma rispettare le distanze di sicurezza dagli altri spettatori». Lo scrive in una nota l’Amministrazione Comunale, assessorato al turismo.

CIAK BIMBI –Il cinema per i piccoli.

E’questo il nome della rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli che si terrà ad alba adriatica a curadell’Assessorato al Turismo.Otto appuntamenti, da luglio a inizio settembre, per far sognare piccoli e grandi con il cinema d’ avventura e d’animazione. Supereroi,mostri e animali fantastici: tante proposte per accontentare tutti, con attesi ritorni e personaggi amati chediventano protagonisti di pellicole sognanti o divertenti.Film per tutta la famiglia, adatti a qualsiasi fasciad’età, da guardare e riguardare, film divertenti capaci di far emozionare, appassionare e divertire. “Anche per la stagione estiva abbiamo voluto rinsaldare il nostro legame con i più piccoli e quindi nonpotevamo far mancare le emozioni che solo il cinema può regalare”.La rassegna prende il via giovedì16 luglio,prevede otto film ad ingresso gratuito,previa prenotazione tramite qr code.

PROGRAMMAZIONE FILM

LuglioGiovedì 16 -DILILI A PARIGIMercoledì 22 -LA FAMIGLIA ADDAMSGiovedì 30 –SONICAgostoGiovedì 6 -IL GRANDE GIGANTE GENTILEGiovedì 13 –OCEANIAGiovedì 20 -TAPPO CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAIGiovedì 27 –COCOSettembre Giovedì3 -DORA E LA CITTA.

IL MAGICO MONDO DEL CIRCOLa mini rassegna vedrà due spettacolidi arte circense, che si svolgeranno entrambi all’interno della Bambinopoli Comunale, prodotti ed interpretati dallo storico Circo Takimiri: LE CIRQUE DES ARTS-17 luglioUn binomio fra Circo antico o Teatro di strada. Uno spettacolo culturale completo che ripercorre il cammino del Circo Teatro dall’antico “Carro del Tespi”, dove i gitani, gli acrobati, i musici ed i commedianti giravano di castello in contrada, di villaggio in città portando la loro arte in giro per il mondo sino ad arrivare al Circo contemporaneo.BLACK & WHITE CIRCUS-10 agostoStrani e misteriosi personaggi con costumi circensi in stile rock a ritmo di musica dalla classica al pop/rock vi trasporteranno nel magico mondo del circo, questa volta in bianco e nero! Uno spettacolo fantastico che vi travolgerà dal primo instante grazie anche alle particolari scenografie e coreografie mistiche, grandi effetti scenici, spettacolari acrobazie aeree, performance di fuoco, cambio costumi, magie, contorsionismo, equilibrismo giocoleria.