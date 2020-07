BENVENUTI A TERAMO, LA CITTÀ DEL TURISMO... IMPOSSIBILE

Benvenuti a Teramo, la città del turismo. Domenica 12 luglio, al mare il tempo è brutto, vento e nuvole. Che si fa? Si potrebbe andare in qualche città vicina, magari in quella più grande, com’è che si chiama? Ah già, Teramo. Ecco, andiamo a Teramo. Arrivato nella città antica, il tutista parcheggia in piazza Verdi e cerca di sopravvivere al marciapiede (guarda video di Fulvio Fuina) poi si incammina verso la città storica. Chissà cosa avrà pensato il nostro volenteroso turista che, forse con qualche indicazione rimediata sul web, ha deciso di visitare gli scavi di Piazza Sant’Anna o la bella cattedrale antica che si affaccia sulla stessa piazza, per scoprire poi che è tutto chiuso, come testimoniano le foto tristissime dei turisti in piazza, scattate questa mattina dallo stesso Fulvio Fuina.

E chissà che avrà pensato, una volta raggiunta la Villa Comunale,nello scoprire che l’unica opera d’arte visibile è... l’osceno tavolato che copre il “buco” nella vetrata e che, visto che in anni e anni nessuna Giunta è Comunale è riuscita a rimettere il vetro, adesso le tavole sono state addirittura verniciate per mimetizzarsi, come racconta il video girato pochi minuti fa da Fulvio Fuina. Del resto, è noto che si vada in pinacoteca a vedere anche tavole dipinte.... certo, magari non ci aspetta di trovarle all’esterno.

