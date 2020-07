CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA BANDIERA GIALLA, C'E' ALBA ADRIATICA

Cerimonia di consegna della Bandiera Gialla di FIAB per i comuni ciclabili. Per il secondo anno consecutivo ad Alba Adriatica arriva il prestigioso riconoscimento a testimonianza di un percorso attivato dall' Amministrazione Comunale impegnata a sostenere la vivibilità della nostra Città anche attraverso il potenziamento del piano di mobilità ciclistica.

Il percorso positivamente iniziato proseguirà: nel bilancio di previsione 2020 sono infatti previsti stanziamenti per procedere all' incarico professionale per la redazione di due strumenti fondamentali Biciplan e Piano Urbano del traffico

Ringraziamo la FIAB,- Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta- e la Città di Pineto per l'ospitalità nella splendida cornice della Torre di Cerrano.

In rappresentanza della Città hanno ritirato il riconoscimento l'Assessore Nicolino Colonnelli ed il consigliere Pietro Temperini.