LA FOTODENUNCIA / PARCHEGGI ALLA TERAMANA: LE AUTO ROSSE SULLE STRISCE PEDONALI

AAA CERCASI VIGILE in piazza Verdi... a meno che non sia cambiato il codice della strada. Anzi: questo è il codice alla teramana: le strisce gialle sono per le auto dei diversamente abili, le strisce pedonali...sono per le auto rosse...

(foto Fulvio Fuina)