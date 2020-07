CONTRORDINE: I 12 MIGRANTI ANNUNCIATI A ROSETO NON VENGONO PIÙ

Contrordine: i 12 migranti non arriveranno più a Roseto. La Prefettura di Teramo ha comunicato al Sindaco Sabatino Di Girolamo che, per mutate esigenze, ovvero in virtù del fatto che il numero di migranti sbarcati in Sicilia e da ricollocare in strutture sul territorio nazionale, è risultato inferiore al previsto, non è più necessario il trasferimento dei 12 annunciati in arrivo a Roseto.