CHIUDONO A TERAMO DUE STORICI NEGOZI: DINO REGALCASA E MEDORI ABBIGLIAMENTO. VIA SAVINI SEMPRE PIU' POVERA E TRISTE

Teramo sempre più meno città di capoluogo. Diversi storici negozi hanno chiuso i battenti in questi anni ed altri chiuderanno nei prossimi mesi. Fa male leggere stamattina su il Messaggero che tra i prossimi negozi che figurano "in elenco" c'è anche Dino Regalcasa sul territorio da 75 anni. Una Tari troppo alta e le esigenze famiiari cambiate impongono a questo storico negozio che si trova in via Savini la chiusura a breve. Alba e Dino Guidi dicono basta: "manca a Teramo quella vitalità che in altre città c'è ...". Stessa sorte per l'altro negozio che si trova nello stesso stabile ma all'altro angolo, il negozio di abbigliamento Medori che chiuderà dopo 45 anni di attività. Una via questa di Teramo che si spopolerà se non fosse per il mercato alimentare del sabato che sopravvive su una struttura fatiscente della quale si parla da sempre senza che mai ancora si possa vedere un cantiere che faccia intendere l'avvio di una speranza di cambiamento. E chissà quante altre chiacchiere si dovranno ancora ascoltare da questa amministrazione comunale. Pesa in questa zona lo stato di abbandono del suo quartiere, di Via Stazio e di Piazza Verdi, per non parlare dell'asfalto sfondato (l'ultima volta che fu rifatto risaliva addirittura a 27 anni fa). Siamo certi che l'elenco dei negozi in chiusura non finirà qui con l'arrivo dell'autunno. Purtroppo.