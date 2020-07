“PERCHÉ D’ANNUNTIIS NON CI DISSE LA VERITÀ SUL LICEO AERONAUTICO” - LA LETTERA DEI GENITORI ARRABBIATI

Vorrei comunicare la rabbia dei tanti genitori che sono rimasti delusi e ingannati dall'amministrazione della scuola che ha continuato a dare informazione incompleta o elusiva .

Già dall'anno scorso Febbraio2019, molti di noi si sarebbero orientati verso altri istituti scolastici , infatti quel periodo l'istituto rimaneva senza Presidente. Alcuni di noi genitori chiesero una riunione alla Preside Maloni per essere messi a corrente dello stato economico della scuola .

In questa riunione erano presenti anche Il Sindaco di Corropoli Vallese e l'Ex Sindaco Umberto D'Annuntis che aveva partecipato ai precedenti dieci anni della gestione della scuola . Un genitore prese la parola assumendosi portavoce di tutti i genitori senza avere mandato , probabilmente con informazioni private sconosciute al resto dei genitori . Dando notizie negative su Euroscuola e dando un primo input di una raccolta fondi da parte di vari genitori per far fronte a qualunque carenza economica .

L'ex Sindaco Umberto D'Annuntis fù molto rassicurante per il futuro , promettendo che il Comune avrebbe dato tutto il suo supporto a qualunque carenza economica . il Comune di Corropoli avrebbe contribuito . Nessuno diede informazioni o comunicò il vero stato economico della scuola . Molti genitori si calmarono dopo aver ascoltato l'ex Sindaco D'Annuntis e presero per buono le promesse di continuità e sostegno .

Pochi giorni dopo furono invitati vari genitori benestanti , quasi tutti noti imprenditori con figli iscritti alla scuola , ad un ristorante nelle vicinanze della scuola con la presenza della Preside Maloni dove fu chiesto la loro disponibilità economica a donare soldi a supporto della scuola sia per il bene dei figli iscritti che per il futuro della zona . In questa riunone fu accennato il fatto che i Bilanci economici non erano stati approvati perchè presentavano ingenti perdite . Comunque il Comune avrebbe nominato un nuovo Presidente e Consiglio d'Amministrazione per portare avanti qualunque progetto anche per conto dei genitori .

Il terzo Fondatore Euroscuola in un " Comunicato Stampa " dove informava la sua posizione di estraneità di quasi Dieci anni dalla scuola . Infatti non era stato mai coinvolto o chiamato ad alcuna iniziativa della scuola ma solo verso Febbraio per metterlo di fronte al Debito accumulato .

Furono chiamati ad una riunione tutti i genitori per la seconda conferenza, dandoci nuove informazioni con la Preside e tutti i Docenti come fronte unito , annunciando il nuovo Presidente ed il nuovo CDA , la nuova amministrazione nella persona del Presidente Cacciopoli a suo dire aveva un piano che coinvolgeva il supporto del Comune di Corropoli che avrebbe sostenuto economicamente e dei finanziatori esterni privati tra cui genitori ed amici del Comune e sempre a suo dire l'aiuto della BCC Picena rinunciando ad una parte del Debito avrebbe garantito il futuro della scuola con tutte le coperture necessarie .

In questa riunione il Presidente Cacciopoli dichiarava che tutti i debiti erano coperti e che ci sarebbero stati abbastanza fondi per la tranquilla continuità del percorso scolastico per i prossimi anni e che con il supporto del Comune di Corropoli e dei vari sostenitori esterni avrebbe non solo garantito continuità ma che avrebbero riportato la scuola a nuovi vertici d'eccellenza . Questo discorso è anche presente in forma di Video sul Sito del Val Vibrata College e dunque " irrifiutabile " ed in alcune testate giornalistiche . Ma ha chiaramente dichiarato il falso credendo in buona fede le promesse Dell'ex Sindaco Umberto D'Annuntis e dei vari privati amici della scuola .

In una conferenza stampa Il presidente dichiarava che il debito era stato completamente coperto ed il futuro della scuola assicurato , ma ometteva che la Banca BCC aveva chiesto il Recesso .

In più occasioni nel 2019 sono stati chiamati in causa i ragazzi per convincerli di rimanere nella scuola e anche un gruppo di genitori con fortissimi interessi spingevano questa attività verso i propri figli come hanno provato di fare anche quest'anno creando pressioni emotivi nei confronti dei ragazzi .

In tutto questo percorso il socio fondatore , Di Giminiani è stato l'unico a dare una possibile soluzione al futuro della scuola con delle promesse concrete ed un vero programma finanziario . Questa proposta non è stata presa in considerazione ma scartata a priori , perchè il comune aveva accettato la proposta di Cacciopoli . L'ex Sindaco D'Annuntis ha dichiarato privatamente più volte che non avrebbe mai fatto rientrare Euroscuola nella gestione della scuola a costo di farla chiudere .

Il 17 Giugno 2020 fu comunicato una nuova riunione presso un ristorante, in quella occasione fu dichiarato da Cacciopoli che la scuola aveva prodotto un ulteriore perdita economica nell'ultimo esercizio e che in effetti i fondi che erano stati promessi e che avrebbero coperto i debiti non si erano verificati e che in effetti la Banca BCC aveva chiesto il recesso come socio fondatore e che non avrebbe più contribuito in alcun modo al futuro della scuola . Il Comune di Corropoli non poteva far fronte a qualunque tipo di finanziamento e perfino i benefattori che avrebbero promesso i fondi non erano più in grado di contribuire . In quella occasione la Preside Nilde Maloni diede le sue dimissioni .

Domande :

Perchè il comune di Corropoli non potendo far fronte in nessun modo ad una scuola privata non si è tirato indietro ?

Perchè non siamo stati messi a corrente che la Banca BCC aveva chiesto il Recesso già dal 2019 come socio della Fondazione ?

Perchè quando Cacciopoli dichiarava che la scuola non aveva più debiti , non è stato smentito dagli altri membri del CDA con Bilanci in mano ?

Visto la situazione debitoria sia 2019 che 2020 perchè ha intrapreso una campagna di reclutamento e facendo spendere somme importanti ai genitori per tutte le nuove divise ai nuovi iscritti ?

Perchè il Comune di Corropoli approvava dei bilanci in positivo quando erano in passivo ?

Dove facciamo concludere i nostri figli il percorso già iniziato ?

Chi rimborserà il danno economico e morale ?

Ovviamente molti siamo delusi " Arrabbiati " nei confronti dell' amministrazione nella persona del Presidente Cacciopoli e dal Comune di Corropoli

Inoltre siamo impossibilitati a ritirare i Nullaosta perchè I cancelli sono chiusi e nessuno più risponde . Il Presidente Cacciopoli raggiunto a telefono chiede di contattare l'ex Preside Ilde Maloni la quale non risponde ancora .

Hanno tolto a tutti noi nella Provincia di Teramo l'opportunità di portare i nostri figli in una struttura privata e chi era iscritto continuare nel loro percorso scolastico .

Alcuni Genitori del Val Vibrata College , Provincia di Teramo