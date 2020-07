UN PATTO TRA COMUNE E PREFETTURA PER "SCUOLE SICURE" CONTRO LA DROGA NEGLI ISTITUTI

È stato sottoscritto dal Prefetto di Teramo dott. Angelo de Prisco e dal Sindaco del Comune di Teramo Avv. Gianguido D’Alberto, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, il Protocollo d’Intesa “Scuole Sicure” 2020/2021.

Il Protocollo regola i rispettivi impegni finalizzati alle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

In particolare, il Progetto, finanziato con risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni prevede due linee di azioni: