A/ 14, ALTRA NOTTE DI LAVORI. IN ABRUZZO BISOGNA RIAPRIRE SEI SU OTTO VIADOTTI

Altra notte di lavori sulla A14, per arrivare entro la fine del mese a riaprire a due corsie il tratto abruzzese dell'autostrada funestato dalle code per i cantieri e i viadotti sequestrati dall'autorità giudiziaria. I pm della Procura di Avellino, infatti, hanno accolto la richiesta di Autostrade per l'Italia di modificare l'assetto dei cantieri, dando di fatto il via libera agli interventi. L'autostrada è già tornata interamente transitabile su due corsie nelle Marche e su due viadotti abruzzesi: quello del Vomano, tra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Giulianova, e quello di Vallelunga tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In Abruzzo restano ora da riaprire sei degli otto viadotti inizialmente interessati dalle restrizioni. Torneranno tutti regolarmente percorribili tra il 24 e il 31 luglio. Intanto ieri tre chilometri di fila tra i caselli di Val Vibrata e San Benedetto del Tronto