È COSTA, I SETTE COMUNI DEL MARE TERAMANO IN UN PROGETTO PARTICOLARE: NASCERÀ ANCHE UN MARCHIO

Province e comuni della costa affiancati da un team europeo per costruire progetti di innovazione, su 130 manifestazioni di interesse provenienti da 192 città di 20 paesi dell’Unione Europea, sono state selezionate 88 candidature, In Italia sono state ritenute meritevoli di accedere alla fase progettuale solo nove, tra queste quella dell’associazione temporanea di scopo città della costa teramana: i comuni partecipanti sono Silvi, come capofila, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova,Roseto degli Abruzzi e Pineto. Nascerà anche un marchio

ASCOLTA GRAZIANO DI FLAVIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO