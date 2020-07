«Caro Sindaco D'Alberto le ricordo che l'emergenza Covid non è finita ed allora, pretendo di poter prendere un caffè è di camminare in città in sicurezza senza essere infastidito da accattoni è venditori ambulanti, lei come Sindaco di Teramo ha il DOVERE È L'OBBLIGO di far rispettare l'ordinanza N.243 del 09/12/2014 lei non può assolutamente governare Teramo seguendo la sua ideologia politica lei è responsabile della sicurezza di tutti».

Riceviamo e pubblichiamo:Lettera Firmata