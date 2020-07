NUOVI ORARI PER LA ZTL IN VIA VENETO, IN FUNZIONE DALLE ORE 19,30

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, gli orari di attivazione della ZTL in alcune aree del centro storico, dove ultimamente sono state introdotte formule sperimentali, verranno modificati. Quindi, in via Vittorio Veneto, in via Comi e nelle strade adiacenti, l'attivazione della ZTL prenderà il via dalle 19:30 anziché dalle 18.00. La decisione della giunta, e in particolare dell'assessore alla mobilità Maurizio Verna, giunge dopo il confronto con i commercianti della zona, i quali hanno manifestato le problematiche derivanti dagli orari recentemente applicati e di conseguenza hanno chiesto di modificarli, pur mantenendo un'ampia fascia oraria riservata al solo accesso dei pedoni.

L'amministrazione, in piena coerenza con i principi di partecipazione e condivisione, ha fatto proprie tali esigenze ed ha pertanto provveduto a cambiare l'ora di avvio della ZTL posticipandolo, per salvaguardare in tal modo, sia le necessità dei commercianti sia quelle dei cittadini che intendono fruire del centro e dei servizi connessi.