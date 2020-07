A 14/ TORNA A DUE CORSIE IL TRATTO VAL VIBRATA-SAN BENEDETTO

Ha riaperto alle 5.30 di oggi, a doppia corsia e su entrambe le carreggiate, il tratto dell’A14 Val Vibrata-San Benedetto, tra Abruzzo e Marche, interessato da gravi disagi a causa dei cantieri e dei viadotti sequestrati.

Autostrade per l’Italia, nell’ambito delle attività di riconfigurazione dei cantieri avviate dopo l’ok della Procura di Avellino, ha ripristinato la viabilità sul viadotto Colonnella. Contestualmente è stato rimosso lo scambio di carreggiata all’altezza del fornice Nord della galleria Colle di Marzio, precedentemente necessario per consentire i lavori nel fornice Sud. Si sono inoltre conclusi i lavori nella galleria San Marco Sud, tra Roseto e Giulianova: anche in quel punto è stato rimosso lo scambio di carreggiata. Tre i viadotti già riaperti in Abruzzo. Restano da riconfigurare i cantieri di altri cinque viadotti. Secondo il cronoprogramma di Aspi sull’intero tratto abruzzese la viabilità a due corsie dovrebbe essere ripristinata entro il 31 luglio.