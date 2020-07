CHIUSURE NOTTURNE SULLA A 24, IL TRAFORO RIMARRA' APERTO

Il traforo del Gran Sasso non chiuderà per ora. Lo dice il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Gli esiti sono per ora buoni. Le verifiche sono state avviate per cercare di capire se è possibile procrastinare il lavaggio preventivo delle gallerie necessario per i controlli più approfonditi, stabiliti per legge.

Strada dei Parchi ieri ha annunciato un prolungamento delle chiusure: dalle 22 di ieri e del 27, 28 e 29 alle 6 dei giorni successivi; per i veicoli provenienti da Teramo sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Gabriele/Colledara. Dalle 22 di oggi e del 30 luglio alle 6 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura della carreggiata est con direzione Teramo; per i veicoli provenienti da L'Aquila-Roma e diretti verso Teramo sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Assergi. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo la società consiglia di utilizzare l'autostrada A25 Torano - Pescara per proseguire sull'A14 in direzione Giulianova/Teramo.