DOMANI E DOPODOMANI A TERAMO SARA' SISTEMATO L'ASFALTO NELLE PARTI PIU' CRITICHE

Vista l'urgenza determinata dalle condizioni dell'asfalto in Via Po, l'assessore alle manutenzioni Valdo di Bonaventura ha stabilito che domani martedì 29 luglio e dopodomani Mercoledi 30 luglio, si provvederà ad effettuare un intervento di rasatura con tappetino bituminoso a caldo delle parti ammalorate del manto stradale della stessa via.

Si precisa che il rifacimento totale della pavimentazione di Via Po, rientra nel piano asfalti già programmato e in fase di approvazione da parte della giunta comunale.