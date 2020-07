LA PROTEZIONE CIVILE FA VISITA ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO "ROSETO ENERGIA"

Una iniziativa a favore dell'ambiente e delle giovani generazioni, è così che domenica 26 luglio la Protezione Civile di Morro D'Oro con la collaborazione di una geologa ha deciso di trascorrere una giornata dedicata alla visita del nuovo impianto idroelettrico di santa Lucia.

Tanta curiosità e tanto entusiasmo da parte dei ragazzi che hanno appreso che quest'opera è a favore dell'ambiente e con spazi a disposizione della comunità.

Questo impianto produrrà energia elettrica per il consumo di 6000 famiglie, senza produrre emissioni e senza inquinare, anzi risparmiando l'emissione di almeno 5000 tonnellate di Co2 all'anno. La Società si è resa disponibile con il Comune e con le Associazioni per mettere a disposizione un'aula didattica ed aprirà la centrale a visite d'istruzione per i ragazzi del comprensorio per mostrargli come si produce energia rinnovabile dall'acqua. Un impianto idroelettrico ad acqua fluente, completamente differente dai bacini idroelettrici presenti a monte, in grado di attenuare l'effetto negativo dei bruschi quanto ripetuti enormi rilasci delle acque dai bacini di accumulo a monte. Un tratto di alveo sarà sempre monitorato evitando come in passato che si possa trasformare in discarica abusiva a cielo aperto come noto ai conoscitori del nostro fiume; al riguardo sarebbe auspicabile completare l'opera con un percorso ciclopedonale. Importante ed interessante sarà monitorare la scala di risalita pesci per valutare il suo effettivo funzionamento. Vediamo con enorme favore la creazione a monte dell'opera di presa di un alveo che potrà essere ideale per la vita e la riproduzione delle specie che potranno trovare un habitat costante tutto l'anno.