ARRIVA IN VIA CAPUANI L’ISOLA ECOLOGICA DELLA TE.AM CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI

Al posto dei cassonetti ecco arrivare la più bella ed ordinata isola ecologica voluta da Te.Am e Comune di Teramo. In questo modo i bar e i ristoranti della piazza potranno contare su un maggiore decoro per quanto riguarda la differenziata soprattutto di lattine e vetro. L'isola installata all'imbocco di via Capuani è a disposizione da oggi solo dei commercianti. Un tentativo intelligente volto anche ad evitare gli abbandoni in occasione di manifestazioni ed eventi.

L'altra isola ecologica è stata installata al parco fluviale a servizio da subito degli eventi di agosto e settembre voluti dall'assessore Antonio Filipponi.