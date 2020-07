E' MORTO GAETANO PALLINI, "PADRE" DEL 118 DI TERAMO

Si è spento all'ospedale di Atri Gaetano Pallini, 68 anni, primario del Servizio di Emergenza Urgenza della Asl di Teramo fino a qualche anno fa, prima di andare in pensione e da sempre considerato il vero creatore del 118 nel Teramano. Era ricoverato per un male incurabile, contro il quale combatteva da un anno. Anche se duramente colpito dalla malattia e seppur in pensione, ha continuato a far parte dell’Unità di crisi della Asl e all’ospedale Covid San Liberatore di Atri, dove il suo contributo è stato decisivo. Con Gaetano Pallini se ne va un uomo dalle grandi doti umane e professionali.