DA STUDENTE A STUDENTE “PERCHÉ NESSUNO RESTI INDIETRO”. FIRMATO UN ORIGINALE PROTOCOLLO

È stato firmato questa mattina presso il Rettorato il Protocollo di amicizia e gemellaggio tra la Consulta provinciale degli studenti di Teramo (CPS) e il Consiglio degli studenti dell’Università di Teramo. Grazie all’intesa è partito subito il progetto Parola agli Studenti: in pratica gli studenti dell’Università di Teramo si mettono a disposizione di ogni studente delle scuole superiori che abbia qualsiasi domanda o dubbi sull’Università e sulla scelta del Corso di studio. Lo sportello sarà attivo dal 28 luglio al 10 ottobre e gli incontri saranno possibili anche attraverso la piattaforma di Google Meet. Per i contatti è attivo l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

«Questo gemellaggio sarà fondamentale per la vita di Teramo e della provincia – ha dichiarato a margine della firma il presidente della CPS Francesco Berardinelli – perché mettere in contatto un grande presidio culturale come l’Università degli Studi di Teramo e le scuole superiori della provincia è ora più che mai necessario».

«Il Protocollo – ha aggiunto il presidente del Consiglio degli studenti di Teramo Emanuela Testa – si pone in perfetta linea con l’idea di Teramo Città Universitaria, un concetto che come Consiglio degli Studenti universitari stiamo perseguendo da tempo. Una città dinamica, attiva, la cui comunità studentesca si stringe e si supporta, consapevole del grande potenziale di cui dispone. Alla parola gemellaggio abbiamo voluto aggiungere la parola amicizia, a sottolineare la genuinità e il valore non solo sociale ma anche umano che questa collaborazione ha alla base».

Molto soddisfatto il rettore Dino Mastrocola. «In questo modo – ha commentato – sarà possibile rafforzare la filiera formativa, perché i rapporti tra le università e le scuole superiori non saranno più affidati solo ai vertici istituzionali ma passeranno anche e soprattutto dalla collaborazione tra gli stessi studenti».