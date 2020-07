OGGI IN DUOMO I FUNERALI DI ALEANDRO GINALDI

Si svolgeranno oggi alle 16 in Duomo a Teramo i funerali di Aleandro Ginaldi morto ieri a 94 anni. Ginaldi è stato docente di anestesia e rianimazione in diverse Scuole di specializzazione e all'università dell'Aquila. A Teramo, aveva creato, nella seconda metà degli anni '50, il reparto di anestesia, di cui fu primario per oltre 30 anni, insieme ad allergologia e immunologia, a cui si aggiunse anche quello di Rianimazione. Fu anche direttore sanitario del Mazzini di Teramo. Tra gli anni '70 e 80, era stato consigliere comunale e assessore conla Dc. Conosciutissimo ed apprezzato per le sue doti umane e professionali, fu anche presidente del Rotary Club di Teramo e per tanti anni è stato Presidente del Consorzio Aprutino per il Patrimonio. Lascia la moglie Teresa, le figlie Lia e Silvia, i nipoti Mia, Camilla ed Andrea.