ATR, I SINDACATI CHIEDONO L'AIUTO DEL PREFETTO

Ancora problemi per i lavoratori della Atr di Colonnella. La denuncia arriva dalle segreterie provinciali di Fim Cisl e Fiom Cgil che questa mattina hanno chiesto un nuovo intervento del prefetto.

“Oltre a non aver ancora pagato le spettanze arretrate, infatti, l’azienda non sta neanche provvedendo all’invio dei modelli Sr41 necessari perchè l’Inps possa mettere in pagamento la mensilità di cassa integrazione di giugno – tuonano i sindacati – Tale mancanza è causa di ulteriori e ovvie tensioni tra lavoratrici e lavoratori già fortemente provati dai danni della ‘gestione Di Murro’ “. Da qui la richiesta di un intervento della Prefettura. “Per questo, prima che le problematiche di carattere economico e sociale che investono le 80 famiglie coinvolte diventino ancora più gravi .- concludono i segretari di Fim Cisl e Fiom Cgil – si è chiesto al Prefetto di Teramo, che ha sempre mostrato grande sensibilità sul tema, di intervenire per provare a trovare una soluzione ad un problema che rischia di diventare esplosivo”.