LA ASL: «CORDOGLIO PER LA MORTE DI PALLINI E GINALDI

Ieri sono scomparsi due grandi Medici che hanno fatto la storia della Sanità teramana, Gaetano Pallini che ha dedicato tutta la propria vita professionale alla gestione delle emergenze con il “suo” 118, continuando a collaborare con la ASL per la gestione del Covid ancora fino a pochi giorni fa, e Aleandro Ginaldi, che ha contribuito a far grande e importante l’Ospedale di Teramo, aprendo il primo reparto di Rianimazione, che poi ha diretto per 30 anni, oltre ad aver ricoperto l’importante incarico di Direttore Sanitario dell’intero Ospedale. Due Medici che nessuno potrà mai dimenticare per la loro professionalità e per la loro grande umanità, che li ha fatti amare da tutti i colleghi e collaboratori e da tutti pazienti che hanno avuto in cura. La Direzione Generale della ASL di Teramo si stringe al dolore delle famiglie, esprimendo il proprio cordoglio per il grave lutto che le ha colpite