FUNERALE RISERVATO PER L'ADDIO AL DOTTOR GINALDI

Un funerale quasi riservato al quale hanno partecipato parenti, amici, ma anche tanti conoscenti e vecchi collaboratori quello del dottor Aleandro Ginaldi che si è svolto oggi in Duomo a Teramo.

E proprio oggi, il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha voluto ricordarlo così: “Un’altra importante figura della nostra città se n’è andata, lasciando un grande vuoto ma soprattutto l’impronta di una professionalità, di una passione civica e di un impegno politico che hanno segnato profondamente le sorti dei singoli e della nostra comunità.

Con la scomparsa di Aleandro Ginaldi, si deve amaramente registrare una ulteriore perdita da quell’esemplare sodalizio di intellettuali e professionisti che in ragione non solo delle proprie passioni e competenze ma anche di una dimensione civica assolutamente ammirabile, si sono prodotti in realizzazioni, opere, attività che hanno consentito alla città di progredire in termini culturali, civili, politici e nello specifico di politica sanitaria. In questi giorni sono state ripercorse le principali tappe delle vita, per ricordarne la figura e le innumerevoli opere e realizzazioni che Ginaldi ha portato a termine. Ad esse aggiungo l’impegno in consiglio comunale e quello di assessore, tra gli anni 70 e 80, quando ha saputo interpretare il suo ruolo con una coerenza, un rispetto, ed una applicazione che restano esemplari nella storia politica ed amministrativa di Teramo.

Salutiamo con lui un uomo di cui sicuramente ricorderemo ancora a lungo l’esperienza e rivolgiamo alla famiglia i sentimenti della nostra personale e collettiva vicinanza”.