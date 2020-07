CASSONETTI O ISOLA ECOLOGICA? IN VIA CAPUANI LE ATTIVITA' ANCORA NON DECIDONO

Cassonetti o isola ecologica. Le attività commerciali ancora non decidono. Sarà per questo motivo che su via Capuani sono in bella mostra sia i cassonetti che l'isola allestita dalla Te.Am e dal Comune. Eppure basterebbe inserire la tessera sanitaria e differenziare. Forse c'è bisogno di altro tempo o di far partire gli eventi di agosto. Nel frattempo è bene ricordare che dovrebbero essere utilizzate non solo quella in via Capuani ma anche l'altra posizionata al Parco Fluviale.