VIDEO / D'IGNAZIO (FIOM CGIL): «LA BETAFANCE NON PUO' ANDARE VIA. LA POLITICA SI DEVE IMPEGNARE». DOMANI PRESIDIO DAVANTI ALL'AZIENDA

Assemblea oggi alla Betafence di Tortoreto, un'azienda che ha fatturato, che funziona e che va bene. Il fondo denomianto Carlyle ha deciso di chiudere e di lasciare a piedi 155 lavoratori. Domani ci sarà il presidio dei dipendenti con l'obiettivo di arrivare al Ministero dello Sviluppo Economico perchè "questa azienda - ha dichiarato Mirco d'Ignazio della Fiom-Cgil- non puo' essere lasciata andar via. La politica adesso si dovrà impegnare per impedire che vada via".

Domani mattina, dinanzi allo stabilimento di Tortoreto, ci sarà un presidio dei lavoratori al quale parteciperà anche il Sindaco Jwan Costantini per esprimere loro solidarietà, confrontarsi con i sindacati ed unirsi alla lotta degli stessi per il mantenimento del posto di lavoro.

