LA TE.AM CONSEGNA LE ECOCARD PER L'ECOISOLA DI VIA CAPUANI

Oggi si sono concluse le consegne delle ECOCARD per le 10 utenze che partecipano alla sperimentazione dell'Ecoisola Informatizzata di Via Capuani si tratta di :Osteria L'Assenzio, Ristorante Oishi, Ristorante Spoon, Bar Iskra, Self Ciarrocchi,Caffè Grand'Italia,Beer Bang, Scacco Malto,Cafè Calipso,Caffè dei Poeti i cui titolari hanno dimostrato partecipazione ed entusiasmo.

Dal 1° Agosto si avvia il conferimento all'ecoisola con la card intestata e scompariranno tutti i bidoni all'esterno delle utenze sopracitate, allo scopo di restituire a questa parte di centro storico il giusto decoro e la possibilità di conferire in qualsiasi momento del giorno ogni tipologia di rifiuto.

In allegato foto della consegna titolare Ristorante Spoon