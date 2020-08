AD ALBA ADRIATICA C'E' IL CONCERTO DE LE VIBRAZIONI: E' A PAGAMENTO

Concerto a pagamento, quello del 20 agosto ad Alba Adriatica Le Vibrazioni. Ad annunciarlo è il Sindaco Antonietta Casciotti. Fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria con le misure anti-Covid e di distanziamento sociale, la manifestazione si terrà il 20 agosto in piazza del Popolo. Ma non sarà un concerto gratuito e questo ha generato qualche mugugno, i biglietti sono infatti in vendita tramite il servizio Ciaotickets con prezzi variabili tra i 16,50 euro e i 18,70.