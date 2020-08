DOPO ORE DI TRATTATIVA, E' SALVO L'UOMO CHE VOLEVA LANCIARSI DAL VIADOTTO CERRANO

Dopo ore di trattative (erano le 13 circa), i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo un giovane che voleva gettarsi dal viadotto del Cerrano lungo la A14. Traffico autostradale in tilt con code chilometriche.

Sulla A14 Bologna – Taranto è stata disposta la chiusura del tratto tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona a causa di un tentato suicidio. Un uomo ha minacciato di gettarsi nel vuoto dal viadotto Cerrano lungo la A14. Da quanto si è appreso si tratterebbe di un giovane di 29 anni originario di Pianella con problemi pischici. Sul luogo sono confluiti la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. In poche ore i Km di coda sono diventati 22. Inoltre, in un secondo momento la chiusura è stata estesa al tratto compreso tra Pescara Ovest e Atri Pineto. L’estensione ha comportato che il traffico veniva fatto uscire obbligatoriamente a Pescara Ovest. In tilt, nella zona, anche la viabilità ordinaria. Alla fine, però, i soccorritori sono riusciti a fare desistere il giovane dall’insano gesto. Il tratto autostradale interessato è stato riaperto.