DOMANI SARA' RIFATTO L'ASFALTO SU VIA CARDUCCI, ATTENZIONE ALLE VIE DI ACCESSO E DI USCITA

Domani, lunedì 3 agosto sarà rifatto l'asfalto su via Carducci. Lo rende noto l'assessore Valdo Di Bonaventura. Questo tratto di strada sarà inacessibile per domani e forse anche per dopodomani, a cominciare da piazza Dante dove non si potrà entrare, il traffico sarà deviato verso vico del Nardo. Stessa cosa anche su via D’Annunzio e via Milli dove saranno ben visibili i cartelli. L'assessore Di Bonaventura spiega che si tratta di lavori che seguono interventi di Open Fiber e che spera di poter asfaltare tutta la via visto che la ditta parla di una parte ma sarebbe brutto e non poco lasciare un pezzo non rifatto.