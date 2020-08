TERAMO NATURA INDOMITA, ECCO GLI EVENTI DEL PRIMO FINE SETTIMANA: AREA FOOD DAL 6 AGOSTO

Tutto pronto per il primo weekend di eventi di Teramo Natura Indomita in collaborazione con Big Match. Numeri importanti: 160 artisti per 70 appuntamenti distribuiti dal giovedì alla domenica. Un week- end più lungo di come lo si intende per definizione. Spazi e tempi riempiti in modo vario per accontentare esigenze e gusti di tutti.

La scenografia del parco è vivacissima: ad anticipare ‘Teramo Natura Indomita’ ci sono, infatti, 64 opere di ‘cracking art’, enormi animali in plastica colorata che da due giorni hanno attratto la curiosità dei teramani e stimolato la fantasia, colorando la città con un respiro nuovo.

Fonte Della Noce è stata dedicata prevalentemente ad attività ludico-didattiche per bambini, iniziative per gli amanti del benessere e incontri culturali. La suggestiva area antistante la Fonte è stata allestita come uno spazio espositivo aperto alla città, in cui tutti potranno esporre le proprie opere per un giorno. I primi giorni coinvolgeranno artisti riconosciuti e sperimentali come Giovanni Melarangelo il 6 agosto, Pino Monaco e Fabrizio Sannicandro rispettivamente 7 e 8 agosto e ancora, tra gli altri, Alberto Chiarini, Guido Montauti, i cui familiari hanno subito sostenuto con entusiasmo l’iniziativa.

L’ area Food a partire dal 6 agosto sarà operativa per tutti i giorni della settimana, poiché alcune attività enogastronomiche del centro storico trasferiranno la propria attività all’interno del parco, permettendo ai teramani di usufruire di questo spazio verde unico nel suo genere. Dal giovedì al sabato le band del territorio riempiranno di musica la location e la domenica sera si concluderà con i dj set. Nel vivace e sempre in definizione cartellone del parco ci saranno anche attività collaterali. Verrà infatti allestito un maneggio temporaneo a cura di Team Horse che dal 6 agosto permetterà ad adulti e bambini di vivere questi luoghi in modo del tutto inedito. Per gli amanti del benessere all’aria aperta ogni mercoledì l’associazione Psikè terrà delle classi bioenergetiche e alcuni incontri orientati verso una prospettiva tutta al femminile.

L’ area Eventi, collocata nel grande prato all’ingresso del parco sarà la location per artisiti ed operatori culturali del territorio. Spettacoli teatrali, concerti, reading e performance, sono solo alcune delle tante iniziative che faranno compagnia a chi trascorrerà agosto in città. Lo spazio eventi sarà arricchito dalla presenza della Casetta dei Libri in cui sarà possibile prendere libri in prestito e intorno alla quale si svolgeranno attività ludico-didattiche per bambini e genitori a cura della Biblioteca Dèlfico, Teramo Children e Nati per leggere.

Ma ecco cosa accadrà nei dettagli in questo primo lungo week-end di agosto.

Il primo appuntamento è giovedì 6 Agosto. Si parte con le lezioni di lezioni di Yoga a cura dell’Associazione YAP al palco Fonte della Noce dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Segue la musica con ben 3 concerti: Corale Verdi alle 19.00; Chorocarioca alle 20.00; Arsa Antiqua alle 21.00 nell’area Eventi. A chiudere la serata saranno i Blu Note Quartet all’aera food.

Venerdì 7 agosto alle 17.00 nell’area eventi “Compostiamoci bene”, evento di educazione ambientale a cura di Rifiuti Zero Abruzzo. A Fonte della Noce, invece, alle 18.00 entrano in scena le discipline orientali con la Wang Academy che terrà lezioni di Taijiquan e Qigong. Alle 19.00 la musica anima l’area eventi con il concerto degli Alexian Group. Sul palco dell’area food l’appuntamento è alle 21.30 con Nancy Fazzini e La voce Nuda in concerto.

Sabato 8 agosto ritorano le lezioni di Yoga alle ore 18.00 a Fonte della Noce a cura di Om Artis, mentre nell’area eventi alle 19.00 sarà possibile assistere a “Don Chisciotte della Mancia”, spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale Gli Sbandati. L’area food si anima, al calar della sera, dalle ore 21.30 con il concerto dei Soundsbetter.

Domenica 9 agosto l’area food diventa una discoteca all’aperto già al tramonto, dalle ore 19.00 con River Park - Dj set a cura di Andrea Mattioli. Intanto a Fonte della Noce alle 18.00 i Play the Ritmo terranno un laboratorio ed alle 21.00 si esibiranno in concerto.

Storie al Parco è l’appuntamento per i più piccoli: tutti i giovedì a partire dalle 17.30 per la fascia d’età 3-10 anni e tutti i venerdì a partire dalle 18.00 per i piccolissimi inclusi nella fascia d’età 0-6 anni nella Casetta del Libro a Fonte della Noce si potranno prendere in prestito libri da leggere a casa, in una vera e propria biblioteca immersa nella natura e partecipare agli incontri di lettura. Gli incontri, per una questione di sicurezza, saranno previa iscrizione sul posto. I gruppi non potranno superare il numero di 12 bambini.

L’iniziativa è a cura di Teramo Children – Nati per leggere.