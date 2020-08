IL CAMION DELL'ASFALTO ROMPE IL TUBO DELL'ACQUA DEL RUZZO, INTERVIENE L'ASSESSORE DI BONAVENTURA IN VIA STAZIO

E' accaduto stasera in via Stazio. E' accaduto quando il camion per rifare l'asfalto su questa via, in pieno centro a Teramo, passando sulla strada ha rotto un tubo del Ruzzo allagando la zona facendo scorrere "fiumi" di acqua fino a Circonvallazione Spalato. Subito è stato avvertito l'assessore Valdo Di Bonaventura che ha allertato la Ruzzo Reti la quale è prontamente intervenuta per riparare il guasto al tubo. I lavori sono stati sospesi e riprenderanno a intervento ultimato, l'assessore spera già domattina perchè il piano asfalti deve andare avanti.