MIGRANTI POSITIVI AL COVID 19 A CIVITELLA, IL PREFETTO CONVOCA IL COMITATO PER L'ORDINE PUBBLICO: TAMPONI PER GLI OPERATORI E PRESIDIO FISSO FUORI LA STRUTTURA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA

Si è svolta nel primissimo pomeriggio la riunione del CPOSP convocata dal Prefetto Angelo de Prisco per fare il punto della situazione al CAS di (Centro Accoglienza Straordinaria) di Civitella del Tronto, dopo aver appreso in mattinata la notizia che 24 migranti, recentemente ospitati nella struttura con altre 26 persone, sono risultati positivi al Covid-19.

Presenti alla riunione, in collegamento Skype, oltre alle FF.OO.: il Presidente della Provincia, i Sindaci di Teramo e di Civitella del Tronto, il Referente del Servizio Emergenza della Regione Abruzzo, il Direttore Generale della ASL ed il referente gestore del CAS.

Nella circostanza è emerso che:

sotto il profilo sanitario

. sono stati attivati tutti i Protocolli prescritti per il contenimento del contagio;

. i migranti risultati positivi sono tutti asintomatici e sono stati isolati, in regime di quarantena, dal resto degli ospiti, anche tenuto conto che la struttura è costituita da più moduli abitativi;

. nella mattinata di domani saranno sottoposti a tampone tutti gli operatori della stessa, che sin dal primo giorno di ospitalità, hanno attuato rigorosamente le misure di precauzionali previste (DPI, distanziamento dagli ospiti, ecc.):

sotto il profilo della sicurezza

. la struttura, distante dal Centro, sinora sottoposta ad un dispositivo di vigilanza rinforzata da parte delle FF.OO., sarà dalla mattinata di domani presidiata con modalità di vigilanza fissa esterna nell’arco delle 24 ore, fino a cessate esigenze;

. la Regione, a seguito di specifica richiesta della Prefettura, ha già reso disponibili, a supporto delle attività degli operatori delle FF.OO. impegnati, i necessari DPI, nonché una tenda ed un bagno chimico.

“ La riunione di oggi – ha dichiarato il Prefetto – ha fatto emergere tra tutte le Istituzioni interessate un’ampia condivisa disponibilità ad affrontare con decisione e responsabilità le azioni necessarie per mantenere in sicurezza la struttura di accoglienza. Civitella del Tronto è una splendida realtà culturale del nostro Paese, non solo della provincia di Teramo, un punto di riferimento del turismo di qualità. La sicurezza dei cittadini e dei tanti innamorati d’arte che la frequenteranno in questo periodo di vacanza, rappresenta un obiettivo prioritario.”

L’evoluzione della situazione sarà oggetto di costante monitoraggio.